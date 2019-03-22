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      Медведєв зустрівся у Москві з Медведчуком та Бойком

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      Російський прем'єр зустрівся у Москві із кумом Путіна Медведчуком та Юрієм Бойком
      Російський прем'єр зустрівся у Москві із кумом Путіна Медведчуком та Юрієм Бойком / Getty images

      Прем'єр Росії Дмитро Медведєв "прийняв" у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України Юрія Бойка та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

      Транслюють зібрання "112 Україна" і "NewsOne" – телеканали, пов'язанні з Медведчуком. Окрім того, російські ЗМІ повідомляють, що у зустрічі бере участь також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

      Читайте також: Охоронці Медведчука тримали журналістів Bihus.Info в лісі перед телекамерами "112" і NewsOne

      Російський прем'єр заявив, що "вважає правильним" проведення такої зустрічі, оскільки "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи". 

      Ми могли б зараз обговорити низку питань, які є особливо актуальними, маючи на увазі реальний стан справ в сфері економічної взаємодії. Маю на увазі і газову складову, оскільки, як відомо, в цьому році завершується термін дії угод в газовій сфері. Необхідно визначитися, що робити далі,
      – додав він.

      Про причину попросити зустрічі у Медвєдєва заговорив і Юрій Бойко, назвавши стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для України. 

      "Стосунки України і Росії вкрай важливі для нашої економіки. Сьогодні вони переживають найважчий період в своїй історії. Для нас дуже важливе повернення наших товарів і нашої продукції на російський ринок",
       – сказав він.

      Зазначимо, що Медведчук, на відміну від інших учасників зустрічі, вирішив прийти без краватки.

      Зі свого боку, Медведєв запропонував обговорити "загалом ситуацію з торговою складовою і економічною кооперацією». За його словами, «в останні роки спостерігалася серйозна деградація цих відносин".

      Всупереч існуючим складнощам у взаєминах двох держав на політичному рівні, компанії обох країн продовжують взаємодіяти,
      – заявив Медведєв.

      Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. На з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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