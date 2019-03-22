Медведєв зустрівся у Москві з Медведчуком та Бойком

Прем'єр Росії Дмитро Медведєв "прийняв" у своїй резиденції в Горках кандидата в президенти України Юрія Бойка та кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Транслюють зібрання "112 Україна" і "NewsOne" – телеканали, пов'язанні з Медведчуком. Окрім того, російські ЗМІ повідомляють, що у зустрічі бере участь також голова правління "Газпрому" Олексій Міллер.

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Російський прем'єр заявив, що "вважає правильним" проведення такої зустрічі, оскільки "взаємини між Росією та Україною перебувають у стані глибокої кризи".

Ми могли б зараз обговорити низку питань, які є особливо актуальними, маючи на увазі реальний стан справ в сфері економічної взаємодії. Маю на увазі і газову складову, оскільки, як відомо, в цьому році завершується термін дії угод в газовій сфері. Необхідно визначитися, що робити далі,

– додав він.

Про причину попросити зустрічі у Медвєдєва заговорив і Юрій Бойко, назвавши стосунки між Україною та Росією "вкрай важливими" для України.

"Стосунки України і Росії вкрай важливі для нашої економіки. Сьогодні вони переживають найважчий період в своїй історії. Для нас дуже важливе повернення наших товарів і нашої продукції на російський ринок",

– сказав він.

Зазначимо, що Медведчук, на відміну від інших учасників зустрічі, вирішив прийти без краватки.

Зі свого боку, Медведєв запропонував обговорити "загалом ситуацію з торговою складовою і економічною кооперацією». За його словами, «в останні роки спостерігалася серйозна деградація цих відносин".

Всупереч існуючим складнощам у взаєминах двох держав на політичному рівні, компанії обох країн продовжують взаємодіяти,

– заявив Медведєв.

Проти кума Путіна Віктора Медведчука ГПУ 5 лютого відкрила кримінальне провадження. На з'їзді політичної організації "Український вибір – право народу" Медведчук заявив про необхідність утворення так названого "автономного регіону Донбас". Відтак, у діях Медведчука Генпрокуратура вбачає ознаки злочинів, передбачених статтями "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та "Державна зрада".

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