Крим віджали, літак збили: як Медведєва розізлили санкції

І справді, ну що це – вводити санкції проти російських бонз! Що вони такого зробили? Ну, Крим віджали, літак цивільний збили, траванули одного – іншого неугодного росіянина, сепаратистів у сусідній країні фінансують, а у своїй – опозицію кийками пантрують і у в'язниці кидають. Далі читайте російською.

Медведев об оборзевшем Западе:

Наши партнеры на Западе слегка оборзели от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор... Можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции... были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного совета? Нет, конечно. Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично.

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И в самом деле, ну что это – вводить санкции против российских бонз! Что они такого сделали? Ну, Крым отжали, самолет гражданский сбили, траванули одного – другого неугодного россиянина, сепаратистов в соседней стране финансируют, а в своей – оппозицию дубинками охаживают и в тюрьмы бросают.

Но ведь при Брежневе-то было еще хуже, про Сталина и речи нет. Не то, что Крым, пол-Европы отжали, плюс часть Африки и Азии контролировали. К ним же – с полным респектом. Ялта, Потсдам, Хельсинки...

Дмитро Медведєв і Володимир Путін / Фото twitter

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А тут Байден Путина в Женеву позвал, а о чем им говорить – непонятно. Повестки совсем не совпадают. Это уже МИДаки сетуют.

Кремлевским же хочется, как раньше, при Советах: у себя и соседей, что хотим, то и делаем, а остальной мир со Штатами делим.

Тогда были бы мир, дружба, жвачка и полное взаимопонимание.