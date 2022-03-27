Меджліс пропонує допомогу кримчанам, яких незаконно кличуть на службу в російську армію

У Меджлісі кримськотатарського народу пообіцяли допомогу мешканцям окупованого Криму, якщо їх призивають служити в армії Росії. Її зможуть надати, якщо ті перетнуть кордон й опиняться в Україні.

Глава Меджлісу Рефат Чубаров закликав кримчан робити все для того, щоб уникнути призову до російської окупаційної армії. Адже в її складі їх змусять вбивати своїх співгромадян українців або навпаки.

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Як тільки ви опинитеся за межами Росії, негайно зв'язуйтесь по соціальних мережах зі мною або з іншим членом Меджлісу кримськотатарського народу, які перебувають на материковій частині території України,

– пояснив Чубаров.

За його словами, далі їм запропонують гідні варіанти участі чи сприяння у боротьбі за звільнення Криму від російських загарбників.

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