У Мелітопольському районі окупанти викрали громадянина Болгарії

Сили оборони Запорізького краю повідомили, що російські військові продовжують викрадати людей та займаються мародерством.

Відомо, що в Мелітопольському районі окупанти з будинку викрали місцевого жителя 1986 року народження. Крім того, зазначається, що він громадянин Болгарії.

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Наразі його місце знаходження останнього невідоме.

В місті Дніпрорудний жителька повідомила, що її брат 1990 року вийшов з квартири та не повернувся. Де він перебуває наразі – ніхто не знає.

Крім викрадень, на тимчасово окупованих територіях російські військові продовжують займатися мародерством.

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