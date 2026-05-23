"Шеф, усьо пропало": Мельник у Радбезі ООН потролив Небензю у відповідь на запрошення до Росії

Під час засідання Радбезу ООН російський представник Василь Небензя запропонував українському постпреду Андрію Мельнику приїхати до країни-агресорки. Мовляв, для того, аби українець на власні очі побачив, як нібито "загинається" економіка Росії, і не тільки в Москві, а й у провінції.

Андрій Мельник влучно поставив на місце Небензю, заявивши, що не поїде до Росії навіть, коли та підписуватиме акт про капітуляцію, передає 24 Канал.

Як Мельник відреагував на запрошення до Росії?

Представник України наголосив, що не бажає відвідувати Росію, навіть після того, як вона зазнає поразки, путінський режим впаде, відбудеться виплата репарацій, а всі воєнні злочинці будуть засуджені.

За його словами, повноцінного примирення між Україною і Росією не буде протягом десятиліть або навіть століть.

Мельник також додав, що не поїхав би до Москви навіть у складі офіційної української делегації на підписання капітуляції Росії.

Він переконаний, що Росія програє не лише на полі бою, а й на дипломатичному рівні, зокрема в ООН.

Окремо дипломат зазначив, що саме скликання цього засідання свідчить про слабкість Кремля та його спроби змінити міжнародну думку, апелюючи до емоцій.

На завершення Мельник іронічно звернувся до російського представника, порадивши передати главі МЗС Росії Сергію Лаврову та диктатору Володимиру Путіну повідомлення зі словами: "Шеф, усьо пропало".

Що цьому передувало?

Зауважимо, що різка відповідь Небензі від Мельника пролунала на терміновому засіданні Радбезу ООН, який ініціювала Росія. Приводом став удар ЗСУ по штабу окупаційних сил у Старобільську на Луганщині.

Російська сторона заявила про нібито удар українських безпілотників по гуртожитку коледжу в Старобільську в ніч на 22 травня. Вони стверджують, що постраждали десятки людей і є загиблі, серед яких, за їхніми словами, були підлітки.

Російська пропаганда подає цю атаку як "терористичний акт".

Український Генштаб заяви окупантів спростував, назвавши їх маніпуляціями. Водночас там повідомили, що в районі Старобільська був уражений один із штабів підрозділу "Рубікон".

Представник Росії в ООН Небензя заявив, що у Старобільську нібито стався "умисний удар по дітях". Він звинуватив Захід у "мовчанні" та упередженості.

Делегати низки країн засумнівалися в російських заявах. Представниця Данії зазначила, що не бачить підстав довіряти цій інформації без незалежного підтвердження, і наголосила на відсутності в Росії вільних ЗМІ та доступу міжнародних спостерігачів.

Представниця Латвії прямо назвала заяви Росії дезінформацією і заявила, що Кремль систематично використовує брехню для виправдання своїх дій.