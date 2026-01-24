Зізналися, що не виспалися після економічного форуму: Мерц та Мелоні зустрілися в Римі

Після Всесвітнього економічного форуму в Давосі очільники Німеччини та Італії зустрілися в Римі. Країни підписали угоду, що дозволила розширити співпрацю в оборонній та економічній сферах.

Під час зустрічі Фрідріх Мерц та Джорджія Мелоні зізналися, щоб після економічного форуму не могли виспатися. Про це стало відомо з опублікованого відео на сторінці німецького канцлера в Instagram.

Що відомо про об'єднання Мелоні та Мерца?

Німеччина та Італія в п'ятницю, 23 січня, підписали домовленості про співпрацю, що містять в собі спільні дії в виробництві озброєння та проведення більшої кількості спільних військових навчань. За словами Фрідріха Мерца, таке об'єднання потрібне для безпеки Європи та НАТО.

Зустріч очільників країн пройшла в Римі. Фрідріх Мерц та Джорджія Мелоні на зустрічі підписали нову версію плану дій для різних сфер – від питань внутрішньої безпеки до міграції та культурної спадщини.

Цьогоріч, як і раніше, Німеччина хоче мати хороші відносини з Італією, доки з Францією є деяке напруження.

За Європу, здатну на дії та з економічним зростанням Італія та Німеччина ближчі, ніж будь-коли. Разом ми працюємо над створенням об'єднаної Європи та сильного НАТО. Дякуємо за теплий прийом у Римі,

– написав канцлер.

Зустріч пройшла після участі представників країн у Всесвітньому економічному форумі, що нещодавно пройшов у Швейцарії. Мелоні запитала Мерца, чи достатньо він спав після напружених дискусій із союзниками. Канцлер Німеччини відповів, що ні.

Мелоні та Мерц зустрілися в Римі: відео

Варто зазначити! Нові домовленості передбачають, що Берлін та Рим разом працюватимуть у виробництві безпілотників, морських кораблів, підводних систем та систем протиповітряної та протиракетної оборони. Країни об'єднають сили для військової стабільності.

