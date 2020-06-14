Меми тижня: Вакарчук іде, Зеленська хворіє, а президент здоровий, чаювання з Тимошенко
Святослав Вакарчук заявив про складання депутатського мандата. Вдруге у житті. Зеленський казав, що хотів би захворіти коронавірусом. Однак він здоровий, а COVID-19 підтвердили у його дружини. Старосамбірська громада похвалилася знищенням будівлі. Ляшко і Тимошенко чаювали з термоса.
24 канал зібрав меми на події цього тижня в одному матеріалі. Догортайте до кінця і оберіть найсмішніший.
Вакарчук здався без бою
Святослав Вакарчук складає депутатський мандат і йде з Ради. Усе б нічого, з ким не буває: побув у парламенті, не сподобалося, завжди можна вийти. Проте з лідером "Океану Ельзи" це вже сталося вдруге: у 2008 році він йшов з Ради, позбуваючись мандату від "Нашої України".
Варте уваги Спроба №2: чим запам'ятався Вакарчук-нардеп
Така топ-тема в українській політиці дала неабиякий стимул для творчості користувачам соцмереж. Левова частка тролінгу над Вакарчуком – використання цитат з якого ж пісень, кадри з кліпів. Загалом – дивіться, які меми вийшли, самі.
Прикол для тих, хто пам'ятає кліп "Там, де нас нема"
"Я налию тобі, я налию собі винаааа"
Меми напродукували також не лише з посиланням на творчість Вакарчука. Тема настільки схолихнула соцмережі, що зібрати прямо усі меми про вихід Вакарчука в одному матералі б не вийшло.
Радимо прочитати Вакарчук складає депутатський мандат: біографія політика та музиканта
Два роки в Раді із можливих 10
Володимир Зеленський навряд прийме
Що тепер робити з такими білбордами на Львівщині?
Зеленський хотів захворіти, але COVID-19 у дружини
На прочатку тижня темою для приколів у соцмережах був вислів Зеленського про бажання захворіти. В інтерв'ю "Українській правді" він сміливо заявив, що хотів би сам підчепити коронавірус, щоб дізнатися, як це і щоб "людям було легше".
Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано",
– відкрив секрет Зеленський.
Детальніше Зеленський хотів заразитися коронавірусом
Мережі одразу ж зреагували і почали публікувати їдкі меми.
Але справжній вибух з реакцій стався, коли за декілька днів з'явилася інформація про підтверджений коронавірус у дружини Зеленської – Олени.
До того ж користувачі згадали про похід Зеленського у кафе в Хмельницькому. За порушення карантину тоді гаранта і всіх, хто з ним посидів у кав'ярні, оштрафували на 17 тисяч гривень. Меми про це ми розбирали минулого тижня, подивіться за посиланням.
Люди висмикнули з контексту вислів про "дотримувалися усіх правил карантину" – і понеслися меми.
Пригадуєте це звернення Зеленського до Вакарчука, у далекому минулому?
Між тим кількість випадків коронавірусу в усій країні росте. Цього тижня фіксували рекорди – 788 нових інфікувань за добу. І Зеленський висловився про те, що хотів би знати причину такому зростанню. Соцмережі не чекали з відповіддю.
Тимошенко і Ляшко (той, що Олег) чаювали
Неочікувану пару за чаюванням зазнимкували очевидці. На терасі ресторану "Китайский привет" спостерегли Олега Ляшка і Юлію Тимошенко. Таке рандеву користувачі мереж не могли оминути увагою і "натворили" мемів.
Хтось звернув увагу на китайський термос а-ля "маркер успішної родини у радянські часи".
Мем про бабцю, яка телефонує у поліцію, ще довго буде у тренді
Як і меми про інтерв'ю Гордона
Ремонти по-старосамбірськи
У селі Созань Старосамбірського району на Львівщині капітально відремонтували фасад будівлі місцевого психоневрологічного інтернату. Та настільки капітально, що від первісного і автентичного вигляду не залишилося і сліду.
Детальніше Скандал на Львівщині: австрійську будівлю відремонтували так, що вона втратила автентичність
Однак міська влада такими будівельними рішеннями запишалася і опублікувала колаж у стилі "до-після". Це і поклало початок скандалу та мемам зокрема.
Меми тижня зібрані в одному відео – дивіться матеріал журналістів 24 каналу