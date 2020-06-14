Святослав Вакарчук заявив про складання депутатського мандата. Вдруге у житті. Зеленський казав, що хотів би захворіти коронавірусом. Однак він здоровий, а COVID-19 підтвердили у його дружини. Старосамбірська громада похвалилася знищенням будівлі. Ляшко і Тимошенко чаювали з термоса.

24 канал зібрав меми на події цього тижня в одному матеріалі. Догортайте до кінця і оберіть найсмішніший.

Вакарчук здався без бою

Святослав Вакарчук складає депутатський мандат і йде з Ради. Усе б нічого, з ким не буває: побув у парламенті, не сподобалося, завжди можна вийти. Проте з лідером "Океану Ельзи" це вже сталося вдруге: у 2008 році він йшов з Ради, позбуваючись мандату від "Нашої України".

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Така топ-тема в українській політиці дала неабиякий стимул для творчості користувачам соцмереж. Левова частка тролінгу над Вакарчуком – використання цитат з якого ж пісень, кадри з кліпів. Загалом – дивіться, які меми вийшли, самі.

Святослав Вакарчук заявив, що планує випустити новий альбом "Я у Раді був". pic.twitter.com/TUz1Vz0sdz — Серый Кардинал (@slevo4kin) June 11, 2020

Святослав Вакарчук ушел из Верховной Рады pic.twitter.com/dJu85V0osm — Стрелок Сигарет (@streloksig) June 11, 2020



Прикол для тих, хто пам'ятає кліп "Там, де нас нема"

Слабосрав Вакарчук фсьйо ! Здався без бою! pic.twitter.com/0sDVyESje4 — Квазар Кустер (@flot_tot) June 12, 2020



"Я налию тобі, я налию собі винаааа"

Меми напродукували також не лише з посиланням на творчість Вакарчука. Тема настільки схолихнула соцмережі, що зібрати прямо усі меми про вихід Вакарчука в одному матералі б не вийшло.

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Зеленський хотів захворіти, але COVID-19 у дружини

На прочатку тижня темою для приколів у соцмережах був вислів Зеленського про бажання захворіти. В інтерв'ю "Українській правді" він сміливо заявив, що хотів би сам підчепити коронавірус, щоб дізнатися, як це і щоб "людям було легше".

Я хотів на собі пройти цей етап. Щоб людям було легше. Коли був у нас момент депресії, ми зібралися. Я запропонував нашим: "Давайте, я захворію, відразу мене ізолюємо на Банковій. І проживу це нормально. Щоб люди розуміли – це страшно, ти можеш захворіти, тобі погано",

– відкрив секрет Зеленський.

Детальніше Зеленський хотів заразитися коронавірусом

Мережі одразу ж зреагували і почали публікувати їдкі меми.

Зеленський заявив, що хотів захворіти на коронавірус, "щоб людям було легше", та у підсумку він вирішив, що "це перебір". Про це він повідомив під час поїздки в Хмельницьку область "Українській правді". pic.twitter.com/mgtRvYrt9I — KOKO (@KOKOLEG1) June 10, 2020

Але справжній вибух з реакцій стався, коли за декілька днів з'явилася інформація про підтверджений коронавірус у дружини Зеленської – Олени.

Alex Drone

Володимир Зеленський:

«Я хотів пройти цей етап, захворіти на коронавірус»

Олена Зеленська:

«Сьогодні я отримала позитивний результат тесту на коронавірус»

DIRECTED BY ROBERT B. WEIDE — Olya.zp (@rygihome) June 12, 2020



До того ж користувачі згадали про похід Зеленського у кафе в Хмельницькому. За порушення карантину тоді гаранта і всіх, хто з ним посидів у кав'ярні, оштрафували на 17 тисяч гривень. Меми про це ми розбирали минулого тижня, подивіться за посиланням.

Люди висмикнули з контексту вислів про "дотримувалися усіх правил карантину" – і понеслися меми.

Пригадуєте це звернення Зеленського до Вакарчука, у далекому минулому?

Зеленскей записав відеозвернення до дружини з приводу її захворювання на коронавірус..https://t.co/tUNS5W9EET pic.twitter.com/K4kAeScqLg — KiT__CC (@Helg_Wohl_CC) June 12, 2020

Між тим кількість випадків коронавірусу в усій країні росте. Цього тижня фіксували рекорди – 788 нових інфікувань за добу. І Зеленський висловився про те, що хотів би знати причину такому зростанню. Соцмережі не чекали з відповіддю.

Тимошенко і Ляшко (той, що Олег) чаювали

Неочікувану пару за чаюванням зазнимкували очевидці. На терасі ресторану "Китайский привет" спостерегли Олега Ляшка і Юлію Тимошенко. Таке рандеву користувачі мереж не могли оминути увагою і "натворили" мемів.

Хтось звернув увагу на китайський термос а-ля "маркер успішної родини у радянські часи".

На цьому фото Тимошенко і Ляшко п'ють чай, нічого особливого, окрім того, що чайна церемонія з дешевого китайського термоса об'ємом 3 л. pic.twitter.com/s6zPgqy3ep — GRIANDR (@Bezvodivka) June 11, 2020



Мем про бабцю, яка телефонує у поліцію, ще довго буде у тренді



Як і меми про інтерв'ю Гордона

Ремонти по-старосамбірськи

У селі Созань Старосамбірського району на Львівщині капітально відремонтували фасад будівлі місцевого психоневрологічного інтернату. Та настільки капітально, що від первісного і автентичного вигляду не залишилося і сліду.

Детальніше Скандал на Львівщині: австрійську будівлю відремонтували так, що вона втратила автентичність

Однак міська влада такими будівельними рішеннями запишалася і опублікувала колаж у стилі "до-після". Це і поклало початок скандалу та мемам зокрема.

Меми тижня зібрані в одному відео – дивіться матеріал журналістів 24 каналу