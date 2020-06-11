МВФ оприлюднив меморандум з Україною: які зобов'язання бере на себе уряд
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Міжнародний валютний фонд 11 червня опублікував фінансовий меморандум з Україною. Мовиться про умови програми фонду stand-by.
Меморандум, зокрема, встановлює вимогу вчасно проводити платежі за зовнішнім боргом. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на меморандум з МВФ.
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Які зобов'язання взяла на себе Україна
- Україна взяла на себе зобов'язання обмежити державні гарантії в 2020 році до 40 мільярдів гривень з подальшим зниженням цього показника до 20 мільярдів гривень у 2021 році.
- Докапіталізація банків і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб не повинна перевищувати 20 мільярдів гривень в 2020 і 2021 році.
- Україна також взяла на себе зобов'язання не нарощувати заборгованість по відшкодуванню податку на додану вартість (ПДВ) та авансові платежі з податку на прибуток.
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