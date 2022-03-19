Мер Іркутського району написав про загибель уродженця краю і видав дві "військові таємниці"
Джерело:Центр протидії дезінформації
Мер Іркутського району Росії Леонід Фролов написав пост про загибель в Україні уродженця Іркутська Валерія Березовського.
Цю інформацію підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО.
Читайте також Ще одного російського спецпризначенця відправили "додому"
Своїм постом-некрологом чиновник видав одразу дві "військові таємниці".
1. Вказав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було.
2. У лютому 2022 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що вказує на заздалегідь сплановану військову операцію.
Такий пост остаточно руйнує багаторічний міф Росії про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України".
Окрім цього і підтверджує той факт, що військове вторгнення в Україну було цілеспрямованою та заздалегідь підготовленою спецоперацією Кремля.
Додамо, що декілька годин після публікації поста Фролов прибрав з тексту фразу про відрядження контрактника Березовського в 2014 році в Україну. Але "скріни не горять".