Мер Іркутського району написав про загибель уродженця краю і видав дві "військові таємниці"

Мер Іркутського району Росії Леонід Фролов написав пост про загибель в Україні уродженця Іркутська Валерія Березовського.

Цю інформацію підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО.

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Своїм постом-некрологом чиновник видав одразу дві "військові таємниці".

1. Вказав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було.

2. У лютому 2022 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що вказує на заздалегідь сплановану військову операцію.

Такий пост остаточно руйнує багаторічний міф Росії про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України".

Окрім цього і підтверджує той факт, що військове вторгнення в Україну було цілеспрямованою та заздалегідь підготовленою спецоперацією Кремля.

Додамо, що декілька годин після публікації поста Фролов прибрав з тексту фразу про відрядження контрактника Березовського в 2014 році в Україну. Але "скріни не горять".