Мер Кам'янського планує забудувати центр міста кіосками "своєї" компанії, – ЗМІ

Мер міста Кам'янське Дніпропетровської області Андрій Білоусов видав дозвіл на незаконну забудову МАФами центральної частини міста.

Як з'ясувало видання, частина комунальної землі була продана компанії, близької до самого мера.

За даними ЗМІ, МАФи, що будуються на центральному Майдані Героїв, викликали обурення місцевих жителів.

Городяни підкреслюють небезпеку їх розташування, оскільки торгові точки знаходяться на проїжджій частині, де перетинаються дві центральні автомагістралі, та ще й у кілька метрів від трамвайних колій, закриваючи огляд і водіям, і пішоходам у місці, де і так фіксується підвищена аварійність,

– йдеться в статті.

Жителі міста зареєстрували електронну петицію з вимогою припинити забудову на центральній площі. Однак в мерії відповіли, що забудовник має право будувати свої МАФи на виділеній ділянці.

Це твердження оскаржила головний архітектор Кам'янського Юлія Саєнко, яка у своїй офіційній відповіді повідомила, що ділянки, на яких йде будівництво МАФів, знаходяться в межах так званого історичного ареалу міста №1, а значить забудова за правилами благоустрою Кам'янського заборонена.

Як пояснило ЗМІ, ділянки під забудову кіосками отримала у квітні компанія "Укрконсалтинг Груп" підприємця Данила Хомухи. Він також заснував будівельну фірму "Будріелт Плюс" і став керівником ТОВ "Кам'янський Річковий Порт". Також Хомуха виграв тендер КП "Міська аптека" Кам'янської міськради на монтаж сигналізації та займався установкою електроопалення з дозволу виконкому міськради.

При цьому Хомуха пов'язаний з мером Білоусовим та його сім'єю.

У своїй декларації про доходи за 2020 рік мер Кам'янського показав дивіденди на суму в 1 мільйон 110 тисяч гривень, які його дружина Анастасія отримала від компанії "Консалтинг Менеджмент". Компанії, де Хомуха був одним зі співвласників. А сама Анастасія і кум Білоусова, місцевий впливовий бізнесмен Олександр Іванов, були засновниками цієї компанії. Свою частку Хомуха у 2020 році продав саме Анастасії Білоусовій, що також зазначено в декларації мера,

– розповіло видання.

7 травня поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного будівництва на ділянках землі в центрі Кам'янського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мерія Кам'янського за допомогою підставних фірм привласнює бюджетні кошти, спрямовані на розвиток міської інфраструктури.