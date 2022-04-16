Мер Житомира закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги

Мешканцям Житомирської області потрібно уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Таку інформацію повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні на сторінці у фейсбук.

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Шановні житомиряни, ще раз виходжу в ефір, в мене прохання сьогодні дуже дуже уважно слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Може я дмухаю на воду, краще, щоб я помилявся,

– сказав Сергій Сухомлин.

Нагадаємо, що в ніч на 13 квітня окупанти обстріляли Житомирщину балістичними ракетами. Удари спричинили пожежу на військовій частині. Однак рятувальники справились із нею за кілька годин. На щастя, постраждалих немає.

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