Мер Дніпра: Зеленський "впритул зайнявся" місцевим аеропортом

В Адміністрації президента (АП) Володимира Зеленського знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту, і цим питанням вже "впритул займаються".

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов після дзвінка з АП, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Тільки що подзвонили з АП. Від Володимира Олександровича та за його дорученням. Там вже знають про звернення депутатів міськради стосовно аеропорту. І вже впритул ним займаються. Скоро будуть хороші новини", – написав він.

Перед цим 19 червня депутати Дніпровської міськради звернулися до президента України Володимира Зеленського з проханням виділити на реконструкцію існуючого аеропорту або будівництво нової злітно-посадкової смуги 2,7 млрд грн.

"Просимо вас посприяти здійсненню фінансування з державного бюджету реконструкції діючої або будівництва нової злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", – сказано в документі.

20 червня на брифінгу Філатов заявив: "Сподіваюся, найближчим часом на нас чекають досить проривні новини з аеропорту, наберемося терпіння і будемо тримати кулаки".

Нагадаємо, що глибоке зношення злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро" та його іншої інфраструктури призвело фактично до повного припинення виконання внутрішніх і зовнішніх рейсів. А це, в свою чергу, стримує розвиток регіону, знижує ділову та інвестиційну активність.

Раніше городяни зверталися до попереднього президента з петицією, аналогічною за змістом згаданого звернення міськради. Однак, незважаючи на задекларовану увагу влади до проблеми, думку громади не було враховано.

Також повідомлялось, що активно лобіювався в 2 рази дорожчий проект створення "з нуля" аеропорту між Дніпром і сусіднім Запоріжжям, для чого знадобилося б мінімум в 2,5 рази більше часу, ніж потрібно для реконструкції діючого міського аеропорту.

В даний час ситуація виглядає обнадійливо для жителів регіону. На засіданні Кабінету міністрів за поданням Міністерства інфраструктури було прийнято рішення про виділення 200 млн грн на проектні роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро".

"Ми будемо докладати зусиль для реконструкції злітно-посадкової смуги аеропорту в місті Дніпро", – повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Це фактично дає старт державному фінансуванню приведення в порядок злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту "Дніпро", яка є стратегічним для країни об'єктом цивільно-військового призначення. Автоматично це означає, що приватна частина інвестиційної програми (будівництво нового термінального комплексу дніпровського аеропорту) бере на себе група DCH Олександра Ярославського, яка раніше успішно реалізувала такий же проект у Харкові в рамках підготовки міста до Євро-2012.

Ярославський особисто підтвердив готовність вкласти в будівництво нового аеропорту у Дніпрі близько 60-70 млн доларів. Проведення робіт з благоустрою прилеглої території та під'їзних шляхів забезпечить міська влада, глава якої Борис Філатов послідовно відстоював саме реконструкцію діючого аеропорту як більш ефективний економічно і відповідний очікуванням городян варіант створення нових "повітряних воріт".

На думку експертів Airport Consulting Vienna, проект реконструкції Міжнародного аеропорту "Дніпро" може бути реалізований за 2 роки. Таким чином, вже максимум в 2021 р. городяни зможуть переконатися в тому, наскільки відповідально ставиться до виконання своїх зобов'язань вище керівництво країни – президент України і прем'єр-міністр, місцева влада і український бізнес.