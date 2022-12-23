У мережі пишуть, що "кожен українець отримає фінансову допомогу від ЄС": це не так

У соціальних мережах поширили новий фейк. Зловмисники брешуть, що нібито кожен українець може отримати 13 280 гривень від Європейського Союзу.

Для чого у мережі брешуть про нові виплати

Мовляв, ЄС виділив на допомогу українцям 600 мільйонів доларів. У фейсбук-дописах наголошують, що таке рішення Євросоюз схвалив, щоб допомогти громадянам нашої держави під час складної зими.

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Але таких виплат для українців немає. Як повідомили фахівці Voxcheck, ні про які виплати людям ЄС не повідомляв,

– заявили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У Центрі додали, що прийом заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій здійснюється через програму "єПідтримка" або у визначених банках. Тобто це точно не відбувається у соціальних мережах.

Такими фейками про "виплати" адміністратори спільнот у соцмережах просто збільшують активність та кількість коментарів.



У фейсбуці поширюють фейкові дописи про виплати / Фото SPRAVDI

Шахрайська схема про роботу у світових компаніях

Раніше українцям надходили повідомлення з пропозиціями працевлаштування у найкращих світових компаніях: Facebook, Amazon, eBay, AliExpress. Зловмисники навіть надсилали sms-повідомлення з номерів азійських країн про роботу в ROZETKA та OLX.

Українські компанії відреагували на таку розсилку й заявили, що не пропонують роботу таким способом. Вони закликали українців уважно перевіряти всю інформацію.