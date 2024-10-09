У мережі пишуть про успішну атаку по складу ракетно-артилерійського управління в Росії

Україна могла атакувати цілі у місті Карачев. Місцеві жителі повідомляють про нібито "звуки безперервної детонації". Відповідні кадри були поширені у мережі.

У Карачеві розташований 67 склад головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії. Від міста до кордону з Україною – приблизно 150 кілометрів, пише 24 Канал.

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Росія могла знову втратити боєприпаси

Після успішної атаки по Торопцю у Defense Express проаналізували, скільки ще ключових арсеналів ворога – у досяжності для удару України. Одним з таким вказали саме склад у Карачеві. При цьому, зазначали у виданні, станом на 2021 рік частина боєприпасів там зберігались просто неба. Принаймні, про це свідчили детальні супутникові знімки.

Довідка. У вересні 2024 року Україна знищила великий склад боєприпасів біля міста Торопець у Тверській області. Тоді, за даними естонської розвідки, вибухнуло приблизно 750 тисяч снарядів. Їх окупантам вистачає на два або три місяці.

Отже, ворог міг знову залишитися без чималого запасу снарядів. Цього разу – у Карачеві. Втім, зарано робити висновки лише на підставі кадрів, опублікованих у мережі. Офіційного підтвердження атаки наразі не було.

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Що каже російська влада

Росіяни традиційно переконують, що "постраждалих та руйнувань немає". Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджує, що вдалося збити 12 безпілотників.