"Походіть у формі, а потім кажіть про сім'ю і церкву": у мережі скандал через пост про гея у ЗСУ

Чинний військовий ЗСУ зі Львівщини запостив на своїй особистій сторінці у соцмережі відео, як цілує свого хлопця. На нього посипалися звинувачення у тому, що таким чином він паплюжить форму.

Гостру реакцію на критику військового написав командир відділення 21 мотопіхотного батальйону "Сармат". Він підтримав хлопця і засудив "традиціоналістів", які почали його хейтити.

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Військовий поцілував хлопця

Відповідне відео, що стосується приватного життя, військовий зі Львівщини запостив у своїх сторіз у соцмережах. На сторінці у хлопця були дописи у підтримку ЛГБТ-спільноти і засудження гомофобії.

На відео він отримав багато негативних реакцій: аж до погроз вбивства. Людям не сподобалося, що хлопець є військовим, бо начебто такий контент паплюжить образ захисника України. На ці закиди ґрунтовно відповів Сергій Гнезділов.

Він зазначив: ганьблять ЗСУ наркомани, алкоголіки, хабарники, депутати-сепаратисти. До того ж нагадав: церква відділена від світської держави, а Конституція гарантує усім рівні права.

Спочатку підіть походіть в цій формі, в цих бєрцях, а потім поговоримо про сім'ю, церкву, і що вас там ще бентежить. Замість того щоб обговорювати військових, які зразково виконують свої обов'язки, краще йдіть служити, покажіть як треба,

– зазначив військовий.

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Наостанок він написав слова підтримки і поваги.

Як зреагували у соцмережі

Цей допис Сергія Гнезділова швидко розлетівся мережею і отримав різні реакції. Здебільшого його думку підтримали і висловили осуд "традиціоналістичним" обуренням.

"Йшов 21-й рік 21-го століття, свята інквізиція ніяк не могла вспокоїтись. Яка різниця, хто з ким спить? Аби висипалися".

"Кожен проживає своє життя і яке кому діло до цього? А хто більше всіх кричить про традиційні цінності, той, як правило, сам їх порушує."

"У нас лише ненависть вітається. А любов – то соромно".

"Моя повага захисникам, незалежно від деталей їх особистого життя".

Втім, були і негативні реакції. Головний їхній посил – традиційна відмовка, мовляв, такі відео "насаджують" дітям ЛГБТ-культуру.

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