В мережі з'явились документи, які підтверджують відсутність податкової заборгованості Метінвеста

У вівторок, 1 лютого, через нібито податкові порушення правоохоронні органи проводили обшуки на підприємствах металургійної групи компаній "Метінвест". Податкові органи, перевіривши правдивість цих звинувачень, підтвердили відсутність заборгованості на Північному, Інгулецькому і Центральному гірничо-збагачувальних комбінатах.

Про це повідомляється в листах Східного міжрегіонального управління, Головного управління Дніпропетровської та Головного управління Кіровоградської областей Державної податкової служби України, які опинилися в розпорядженні УНІАН.

Раніше повідомлялось, що українська міжнародна група компаній "Метінвест" з урахуванням асоційованих компаній і спільних підприємств у 2021 році перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 52,7 млрд гривень податків і зборів, що у 2,4 раза більше, ніж у 2020 році.

За всю історію існування групи "Метінвест" 2021 рік став рекордним за сумою виплачених податків. Цьому посприяли сприятлива ринкова ситуація і підвищення операційної ефективності компанії.

Позаяк, 1 лютого, правоохоронці почали проводити обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи через нібито податкові порушення.

Раніше політолог Микола Давидюк зазначав, що подібні дії призводять до тиску на український бізнес і створюють негативний інвестиційний клімат в країні.