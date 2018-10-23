Німеччина пішла на газові поступки США для послаблення Росії: відомі деталі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель поступилася лідеру США Дональду Трампу. Меркель запропонувала урядову підтримку зусиллям, спрямованим на появу американського газу у країні задля послаблення позиції Росії на найбільшому в Європі енергетичному ринку.

Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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Видання зазначає, що цього місяця Меркель на закритому сніданку з депутатами повідомила про рішення уряду взяти на себе частину фінансування будівництва терміналу для скрапленого природного газу із США. Термінал буде розташований на півночі Німеччини.

Проект не реалізовувався протягом багатьох років. Проте Трамп активно лобіював його в Європі, щоб збільшити обсяги закупленого у США скрапленого газу та зменшити енергетичну залежність Європи від Росії.

Як наголошує видання, намагання Вашингтона відкрити свій ринок для американських компаній зайшли у глухий курт. Відомо, що Німеччина отримує більшу частину свого газу з Росії.

Меркель наголосила, що рішення про співфінансування терміналу для СПГ є "стратегічним" і може окупитися в довгостроковій перспективі.

Прес-секретар уряду Німеччини повідомив виданню, що цей крок був зроблений через економічні інтереси Німеччини, а не через тиск США.

За кілька днів після спілкування Меркель з депутатами подали одну із найперших заявок на державну допомогу для будівництва терміналу в місті Штаде неподалік від Гамбурга.

У США та Німеччині вважають, що Меркель сподівається завдяки постачанню американського газу вирішити тривалу торговельну суперечку з Вашингтоном. Інша версія – сподівання уникнути запровадження американських санкцій через будівництво газопроводу "Північний потік-2".

До слова, раніше федеральний уряд Німеччини не підтримав бажання президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який обмежує виробництво ракет середньої та малої дальності.