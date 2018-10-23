Не лише Україні: Дуда назвав ще одну країну, якій загрожує "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" є політичним проектом, який становить небезпеку не лише для України, а й для Словаччини. Тому, Польща докладатиме усіх зусиль, щоб запобігти його запуску.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю "Польському радіо".

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Він наголосив, що позиції Польщі та України та Словаччини щодо "Північного потоку-2" збігаються.

"Північний потік-2" – це інвестиція, яка не має нічого спільного з економічним розрахунком. Це політичне та стратегічне завдання, яке втілює Росія,

– заявив Дуда.

Польський президент зауважив, що цей російський газопровід міг би становити небезпеку і для Польщі, якби вона не почала реалізувати запобіжні заходи.

"Той факт, що Європейський союз не завадив цим інвестиціям, показує, що європейські справи йдуть у неправильному напрямку", – сказав Дуда.

Нагадаємо Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.