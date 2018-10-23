Не только Украине: Дуда назвал еще одну страну, которой грозит "Северный поток-2"

Газопровод "Северный поток-2" является политическим проектом, который представляет опасность не только для Украины, но и для Словакии. Поэтому Польша будет прилагать все усилия, чтобы предотвратить его запуск.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью "Польскому радио".

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Он отметил, что позиции Польши и Украины и Словакии по "Северному потоку-2" совпадают.

"Северный поток-2" – это инвестиция, которая не имеет ничего общего с экономическим расчетом. Это политическая и стратегическая задача, которую воплощает Россия,

– заявил Дуда.

Польский президент отметил, что этот российский газопровод мог бы представлять опасность и для Польши, если бы она не начала реализовать меры предосторожности.

"Тот факт, что Европейский союз не помешал этим инвестициям, показывает, что европейские дела идут в неправильном направлении", – сказал Дуда.

Напомним, что Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.