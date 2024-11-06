У Смоленську хлопця без голови визнали обмежено-придатним до служби в армії

У російському Смоленську хлопець якимось чином пройшов лікарську комісію на наступний день після своєї смерті. Ба більше, росіянина без голови визнали обмежено-придатним до служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Мертвий хлопець став обмежено придатним

У 2021 році на рейках у місті Смоленську було виявлено труп 19-річного Олександра Л. без голови. Російські правоохоронці порушили кримінальну справу, розслідування якої триває і досі.

Так, у 2023 році слідчі запросили особову справу у військкомату, де мала бути довідка про стан здоров'я Олександра. Однак документи показали дивну річ – наступного дня після своєї смерті Олександр якимось чином пройшов військово-лікарську комісію.

У документах зазначено, що він нібито скаржився на здоров'я, йому провели ЕЕГ і алергопроби, за підсумками перевірки було складено щонайменше два акти огляду. Їх підписали п'ять лікарів різних спеціалізацій, які одноголосно визнали молодого чоловіка обмежено придатним до військової служби,

– пишуть телеграм-пабліки.

Родичі загиблого звернулися до прокуратури з вимогою перевірити дії лікарів на відповідність закону, проте вже рік чекають на рішення слідства.

Довідка про обмежену придатність мертвого хлопця / російські ЗМІ