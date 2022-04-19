Мерзенна агресія Росії – це терор проти України, – Держдеп про атаку на Львів та інші міста

Державний департамент США відреагував на ракетну атаку по Львову. Зокрема там заявили, що Росія почала компанію терору проти мирних людей в Україні.

Відповідну інформацію у Держдепі США повідомили 19 квітня. На питання про атаку на Львів відповів речник Держдепартаменту Нед Прайс.

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Росія почала кампанію мерзенної агресії проти народу України

Факти полягають в тому, що Росія почала не просто вторгнення, не просто війну, вона почала кампанію терору, кампанію жорстокості, кампанію мерзенної агресії проти народу України,

– повідомив Прайс.

Речник пригадав, що атаки по Львову, околицях Києва, блокада Маріуполя, атаки на Харків, звірства у Бучі, – це чіткі ознаки та яскраві свідчення кампанії жорстокості, кампанії терору, яку росіяни ведуть проти народу України.

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