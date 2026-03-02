Беру свої слова назад, – "Флеш" сказав, в чому переоцінив росіян
- Російська армія не змогла побудувати єдину MESH-систему модемів для всіх БпЛА, які використовують у війні з Україною.
- Незважаючи на однакових виробників і діапазон частот, малі БпЛА не мають повної сумісності з іншими типами дронів через різні налаштування модемів.
Ворог не зміг побудувати єдиної MESH-системи модемів для всіх БпЛА, які використовують у війні з Україною. Попри однаковий виробник і діапазон частот, малі БПЛА наразі не мають повної сумісності з іншими типами дронів.
Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".
Що сказав "Флеш" про удосконалення технологій противника?
За словами "Флеша", російська армія продовжує інтеграцію безпілотників у спільну систему керування. У новій версії дрона "Молнія" виявили Mesh-модем – аналогічне обладнання вже застосовується на інших БпЛА противника, зокрема "Шахедах", "Герберах" і "Кубах".
Водночас він уточнив, що попри використання однакових виробників і частотного діапазону (1300 – 1500 (мегагерц), наразі малі БпЛА не мають повної сумісності з іншими типами дронів, оскільки застосовуються різні налаштування модемів. За словами "Флеша", це означає, що противник поки не створив повністю єдину MESH-систему керування.
Також він додав, що переоцінив можливості ворога, адже росіяни не змогли створити те, що намагалися.
Як Україна посилює ППО, щоб протидіяти атакам російських дронів?
Ефективність української ППО суттєво зросла завдяки отриманню винищувачів покоління 4+, зокрема F-16, та підвищенню бойового досвіду пілотів. Росія намагається виснажити українські запаси дорогих ракет PAC-3, запускаючи старі ракети Х-22, які важко перехопити без спеціалізованих систем.
Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, Сили оборони України збивають майже всі повітряні цілі противника завдяки покращеним засобам протидії. Це відбулося завдяки посиленню ППО новими засобами від партнерів.
Михайло Федоров розповів, що Україна впровадила систему After Action Review для посилення протиповітряної оборони. Це дозволяє аналізувати ефективність ППО після атак.