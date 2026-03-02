Беру свої слова назад, – "Флеш" сказав, в чому переоцінив росіян

Ворог не зміг побудувати єдиної MESH-системи модемів для всіх БпЛА, які використовують у війні з Україною. Попри однаковий виробник і діапазон частот, малі БПЛА наразі не мають повної сумісності з іншими типами дронів.

Про це повідомив радник міністра оборони України з технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш".

Що сказав "Флеш" про удосконалення технологій противника?

За словами "Флеша", російська армія продовжує інтеграцію безпілотників у спільну систему керування. У новій версії дрона "Молнія" виявили Mesh-модем – аналогічне обладнання вже застосовується на інших БпЛА противника, зокрема "Шахедах", "Герберах" і "Кубах".

Водночас він уточнив, що попри використання однакових виробників і частотного діапазону (1300 – 1500 (мегагерц), наразі малі БпЛА не мають повної сумісності з іншими типами дронів, оскільки застосовуються різні налаштування модемів. За словами "Флеша", це означає, що противник поки не створив повністю єдину MESH-систему керування.

Також він додав, що переоцінив можливості ворога, адже росіяни не змогли створити те, що намагалися.

