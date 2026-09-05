У Харкові зловили російську агентурну пару – чоловіка-військовослужбовця Сил оборони та його дружину. Вони зливали окупантам інформацію "зсередини".

Затриманий чоловік – місцевий мобілізований до бригади Тероборони ЗСУ. Про це розповіли у СБУ.

Що відомо про діяльність зрадників

Росіяни залучили харків'янина до співпраці через його сусіда – професора харківського університету, якого СБУ викрила у березні 2026 року на коригуванні обстрілів міста.

Після затримання викладача вишу фігурант за завданням ворога мобілізувався до лав ЗСУ, де його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з'єднання.

Зрадник під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова.

Також він позначав на Google-картах геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, які живлять місто та прилеглі райони.

Пізніше до співпраці з Росією чоловік залучив свою безробітну дружину. Жінка спочатку обходила місто, щоб виявити пункти базування українських військ і передати йому розвіддані. А потім вона почала напряму "звітувати" куратору.

Наступним агентурним завданням для її чоловіка було пройти підготовку на оператора безпілотних систем та "злити" російській спецслужбі матеріали, отримані в процесі навчання.

Опісля він сподівався отримати службове підвищення в підрозділах БпЛА, щоб мати ще більше шпигунських можливостей.

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Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох фігурантів – чоловіка "на гарячому" під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання,

– розповіли у Службі.

Під час обшуків у подружжя знайшли 12 смартфонів, 4 ноутбуки і 2 планшети, які вони постійно змінювали для законспірованого зв'язку з російськими розвідниками.

Наразі обох затримали і вручили підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що днями у Харкові затримали ще одного російського інформатора. Він зливав геопозиції українських військових для підготовки нових ракетно-бомбових атак.