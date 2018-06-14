Мешканець Львівщини відсудив у туроператора кругленьку суму через дешевий готель

За поселення у дешевшому іспанському готелі мешканець Сокаля, що на Львівщині відсудив у туроператора 70,1 тисяч гривень.

Про це повідомляє zaxid.net.

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Як вказано у рішенні Сокальського райсуду Львівської області, чоловік дізнався про зміну готелю лише після прибуття до Барселони, через що вимушено погодився на гірший варіант. Оскільки туроператор не реагував на скарги, то після прибуття чоловік подав позов з вимогою компенсувати витрати на відпочинок.

"У готельному номері замість ліжок були розкладушки з брудними матрацами та постільною білизною, зі стелі сипалось, на стелі та стінах були вбиті комахи, стіни потріскані, меблі поламані, кондиціонер відсутній, балкон в аварійному стані. Крім того під вікном були дорога та залізнична колія", – заявив турист.

Суддя зобов’язав туроператора Join Up! компенсувати не різницю між вартістю номерів, а повністю сплачену суму за проживання в готелі. Також окрім сплачених за готель 54,1 тисяч гривень мешканцю Сокаля мають сплатити ще 10 тисяч гривень моральної компенсації та витрачені на адвокатів 6 тисяч гривень.

Водночас рішення суду ще не набрало законної сили і юристи туроператора ще можуть подати апеляцію.