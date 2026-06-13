Не знала, що коїть, бо "не дивилася новин": зрадницю засудили за підготовку теракту і не лише
Мешканку Полтавщини засудили на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за співпрацю з представником спецслужби Росії. Жінка готувала теракт на Полтавщині.
У суді вона заявила, що не усвідомлювала своїх дій, бо "не дивилася новин". Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
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Що відомо про діяльність засудженої зрадниці?
У березні 2025 року жінку завербували через Telegram.
Спочатку вона збирала інформацію про об'єкти у Києві та на Полтавщині, зокрема фотографувала військовий об'єкт і залізничний транспорт та передавала дані ворогу за гроші.
Пізніше вона погодилася підготувати теракт у рідному місті.
За вказівками куратора зрадниця орендувала квартиру та виготовила саморобний вибуховий пристрій. За його встановлення їй пообіцяли 1 тисячу доларів.
Але насправді російські спецслужби хотіли її ліквідувати під час вчинення злочину.
Теракт вдалося попередити, а жінку затримати.
До слова, нещодавно у Запоріжжі затримали мобілізованого. Він просив росіян навести БпЛА на СІЗО.
Також через колаборантів Росія суттєво збільшила використання Starlink на фронті. Вони зраджують Україну за 100 доларів.