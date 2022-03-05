Мешканці Тернопільщини збирають підписи щодо закриття неба над Україною

На Тернопільщини мешканці масово підписують петицію про негайне закриття повітряного простору над Україною.

Важливо застосовувати усі інструменти, щоб зупинити війну та врятувати життя людей. Кожен день зволікання із закриттям неба над Україною – це тисячі загиблих та поранених дітей, жінок, літніх людей, а ще – зруйновані міста, лікарні, школи, дитячі садки.

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Тому українці вкотре звертаються до європейських лідерів із проханням закрити небо над Україною. Сьогодні таку петицію підписали сотні мешканців Тернопільщини. До збору підписів долучилася Людмила Савчук – жителька міста Києва. Рятуючись від війни вона із дітьми та внуками приїхала до Тернополя.

"Нас бомблять. Ми дуже боїмося за своїх дітей та внуків. Тому просимо увесь світ нас почути. Закрийте небо над Україною, щоб нас не бомбардували. Ми не хочемо покидати свої домівки. Ми хочемо аби настав кінець війні. Хочемо лише миру", – сказала Людмила Савчук.

Волонтери закликають підтримати звернення України до НАТО про закриття неба! Діяти потрібно негайно!

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