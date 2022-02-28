Мешканці Житомира – негайно в укриття
28 лютого 2022 , 23:22
Джерело:телеграм-канал "Суспільне Житомир"
У Житомирі ввечері 28 лютого зазвучали тривожні сирени. Повітряну тривогу в місті оголосили близько 23:20.
Цей сигнал означає, що потрібно швидко рухатися до найближчого укриття. Візьміть з собою найважливіші речі та зберігайте спокій.
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Перебувайте в укритті, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Про це громадян завжди повідомляють офіційні ресурси.
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