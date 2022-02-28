Мешканці Житомира – негайно в укриття

У Житомирі ввечері 28 лютого зазвучали тривожні сирени. Повітряну тривогу в місті оголосили близько 23:20.

Цей сигнал означає, що потрібно швидко рухатися до найближчого укриття. Візьміть з собою найважливіші речі та зберігайте спокій.

Раніше На Житомирщині ракети влучили в пожежне депо та котельню ​

Перебувайте в укритті, поки не почуєте відповідний сигнал про відбій тривоги. Про це громадян завжди повідомляють офіційні ресурси.

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