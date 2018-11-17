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      Мешканці Запоріжжя відвоювали парк, який знищили забудовники: як його відновлюватимуть

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      Влітку 2018-ого забудовники безжально спиляли півтисячі дерев у центрі Запоріжжя, бо планували звести торговий центр. Але місцеві встали на захист землі, проводили акції протесту та відвоювали ділянку. Нині ж зібрались, аби гуртом відновити парк. Саджанці їм прислали й з інших областей.

      Ось так виглядав запорізький парк імені Яланського 8 серпня 2018-ого року після знищення.

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      Забудовник мало не знищив парк Яланського

      Жителі сусідніх будинків не стримують сліз, згадуючи той день.

      Знаєте, так плакала, як різали, це страшне. Валили одне за одним. Як солдати, падали дерева. За півгодини 500 дерев поклали,
      – розповідає місцева мешканка Ганна Филимонівна.

      Люди кажуть, знищення парку у місті з потужними металургійними викидами – це екологічне божевілля. Але саме його схвалила депутатська більшість від "Партії регіонів" у міськраді минулого скликання, роздаючи земельні ділянки своїм однопартійцям. Та містяни повстали, не витримавши такого зухвальства.

      Ще тоді, після знесення паркану, яким відгородили запланований будмайданчик, активісти пообіцяли відновити паркову зону. Слова дотримали. Люди взялись відновлювати парк. Кілька десятків саджанців кленів, які висадили нині, прислали волонтери з Білої Церкви. Адже люди по всій Україні, дізнавшись про запорізьке лихо, долучаються з допомогою. 

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      Зазначимо, що ситуацію зі знищенням парку нині розслідують правоохоронці. Але жодних подробиць поки не озвучують.

      Навесні ж активісти продовжать висаджувати дерева у врятованому парку. 

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Екологія
      Джерело: 24 канал
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