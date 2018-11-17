Жители Запорожья отвоевали парк, который уничтожили застройщики: как его будут восстанавливать

Летом 2018-го застройщики безжалостно спилили полтысячи деревьев в центре Запорожья, поскольку планировали возвести торговый центр. Но местные встали на защиту земли, проводили акции протеста и отвоевали участок. Сейчас же собрались, чтобы вместе восстановить парк. Саженцы им прислали и из других областей.

Вот так выглядел запорожский парк имени Яланского 8 августа 2018-ого года после уничтожения.

Читайте также: "Дайте нам шанс!": юные экологи всего мира устроили флешмоб на самом длинном леднике Европы

Застройщик чуть не уничтожил парк Яланского

Жители соседних домов не сдерживают слез, вспоминая тот день.

Знаете, так плакала, как резали, это страшно. Валили друг за другом. Как солдаты, падали деревья. За полчаса 500 деревьев положили,

– рассказывает местная жительница Анна Филимоновна.

Люди говорят, уничтожение парка в городе с мощными металлургическими выбросами – это экологическое безумие. Но именно его одобрило депутатское большинство от "Партии регионов" в горсовете прошлого созыва, раздавая земельные участки своим однопартийцам. И горожане восстали, не выдержав такого нахальства.

Еще тогда, после сноса забора, которым отгородили стройплощадку, активисты пообещали восстановить парковую зону. Слова сдержали. Люди взялись восстанавливать парк. Несколько десятков саженцев кленов, которые высадили сегодня, прислали волонтеры из Белой Церкви. Ведь люди по всей Украине, узнав о запорожское беде, присоединяются с помощью.

Читайте также: Море в Николаеве загрязнили сточные воды из канализации: видео

Отметим, что ситуацию с уничтожением парка сейчас расследуют правоохранители. Но никаких подробностей пока не озвучивают.

Весной же активисты продолжат высаживать деревья в спасенном парке.