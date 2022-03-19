Мешканців Кривого Рогу попередили про плановий вибух на кар'єрі

На кар'єрі "Ганнівський" 19 березня здійснять запланований вибух. Місцева влада заздалегідь попередила населення.

Інформування зробили для того, щоб люди не панікували, коли почують голосний звук. Про це повідомив голова ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Вибух здійснять о 13:00 у промислових цілях у кар'єрі "Ганнівський" Північного ГЗК в Тернівському районі Кривого Рогу.

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