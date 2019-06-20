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      Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно

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      Почему важно перенести администрацию президента?
      Почему важно перенести администрацию президента? / УНІАН

      Если вы хоть раз бывали в подобном здании, например в Верховной Раде или Кабинете министров, то непременно чувствовали, как над вами буквально нависает дух бюрократии, коррупции и совка.

      Этим пропитаны стены, ковры, кабинеты, люстры, коридоры, все. И это беда.

      Поэтому смена локации АП – это вам не просто переставить кровати в борделе, потому что "нечем заняться". Это первый шаг, который задает дух изменений и сами изменения. Тут дело не ограничивается символизмом. В современном модерном офисе и мышление может быть модерным.

      Требует перемен: Команда Зеленского не передумала переезжать с Банковой

      Примеры перемен

      Грузия переносила здание МВД в прозрачный стекляный офис. Также там переносили парламент в другое место. Еще там строили президентский дворец... Это были "фишки" Саакашвили.

      И мне кажется, что использование такого метода для переосмысления государственных институций является эффективным для постсоветских стран.

      Поэтому, если проект переноса АП реализуется, Зеленскому уже будет за что сказать спасибо после окончания президентства. Тем более, если переезд будет оплачен не из бюджета. Я только "за".

      Но лично я против идеи размещения офиса президента именно в здании Украинского дома (бывшего Музея Ленина). Так как оно тоже совкое. В чем смысл переоборудовать Украинский дом, если это же можно сделать и с действующим зданием? Не говоря уже о провоцировании пробок в центре Киева.

      Более логично организовать новый офис президента в современном здании.

      Автор: Олексій Мінаков

      Не лучшие варианты: Почему и куда переедет Администрация Президента: заявление представителя Зеленского

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      Автор: Блог Соцмережі
      Теги: Володимир Зеленський Новини політики Новини України Публікації Переїзд Адміністрації Президента
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