Металурги Маріуполя передали 400 тонн кисню лікарням

Маріупольські металургійні комбінати Групи Метінвест допомагають киснем українським лікарням – задля порятунку пацієнтів з коронавірусом. З початку листопада медзакладам Донецької, Київської та Миколаївської областей безкоштовно надали 448 тонн рідкого та 38,3 тисячі кубометрів газоподібного кисню.

Коронавірус не зменшує темпів поширення в Україні, отож в лікарнях багато пацієнтів, яким просто необхідний кисень. Зараз в Україні переважає штам Дельта, який блискавично погіршує стан хворого. Отож від наявності кисню залежать людські життя.

Група Метінвест вирішила прийти на допомогу українським лікарям. Разом з МОЗ розробили план постачання рідкого кисню до лікарень України. Лише з початку листопада маріупольські меткомбінати Групи Метінвест направили 448 тонн кисню до трьох областей країни.

"Кисень зараз украй необхідний у лікарнях – від його наявності залежить ефективність лікування хворих на COVID-19. Щоб допомогти медикам у боротьбі за життя українців, підприємства Групи Метінвест безоплатно та у необхідному обсязі передають лікарням України життєво необхідний кисень", – повідомив Іван Голтвенко, директор з персоналу та адміністрації меткомбінату "Азовсталь" Групи Метінвест.

Раніше президент України Володимир Зеленський високо оцінив зусилля Групи Метінвест у боротьбі проти коронавірусу. Коли у жовтні два підприємства, що виробляють кисень, зупинили на ремонт, активи Метінвесту посилили допомогу державі в постачанні кисню до медзакладів

Станом на зараз Група Метінвест безкоштовно передає кисень у понад 80 медустанов у 14 регіонах України.

Зауважимо, що першими прийшли на допомогу країні у боротьбі з коронавірусом 2020 року Рінат Ахметов спільно з бізнесами SCM, футбольним клубом "Шахтар" та Фондом Ріната Ахметова. З цією метою особистою ініціативою Ріната Ахметова було виділено близько 500 мільйонів гривень у рамках проєкту Фонду "Боротьба з COVID-19 в Україні".

Проєкт допоміг вижити 1,4 мільйона людей. Це стало найбільшим внеском одного благодійника до державної медицини України за весь час незалежності.