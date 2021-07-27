Металурги звернулись до Кабміну з проханням ввести тимчасову заборону на експорт металобрухту

Збільшений експорт сталевого брухту створив його гострий дефіцит на внутрішньому ринку і загрожує повною зупинкою металургійних заводів України.

Таку думку висловили представники підприємств на нараді в міністерстві розвитку економіки і торгівлі.

За їхніми даними, директор із закупівель маріупольського комбінату "Азовсталь" Борис Любич проінформував чиновників, що на сьогодні складських запасів брухту на підприємстві вистачить не більше ніж на 2 доби роботи.

Тобто, по суті, запаси знаходяться на технологічному мінімумі,

– підкреслив він.

У свою чергу, генеральний директор ТОВ "Метінвест-Ресурс" Андрій Міщенко заявив, що вже з літа не може забезпечити металургів брухтом. За його словами, в основному мова йде про маріупольський майданчик, через що комбінати ім. Ілліча та "Азовсталь" будуть змушені скорочувати виробництво.

Голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявив, що ще більш критична ситуація склалася на заводі "Інтерпайп Сталь", де склади не можуть компенсувати дефіцит брухту.

У липні ми вже точно втрачаємо обсяги виробництва, але картина на серпень-вересень ще більш загрозлива. Все йде до того, що може повторитися 2015 рік, коли через дефіцит металобрухту "Інтерпайп Сталь" простоювала 63 діб, а у 2016 році – 48 діб,

– заявив він.

У зв'язку з цим представники метпідприємств звернулися до уряду, щоб ввести тимчасову заборону на експорт сталевого брухту, який є стратегічною сировиною.

Нагадаємо, що, згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали рости з середини весни: у квітні вони склали 38 тис. т, у травні – 60 тис. т, у червні цей показник побив рекорд – 85 тис. т.