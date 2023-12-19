Метінвест Ахметова передав ЗСУ 10 швидкісних катерів на 53 мільйонів гривень

Десантні підрозділи Збройних Сил отримали від Метінвесту, в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова "Сталевий Фронт", нову партію техніки. Вона допоможе проводити військово-морські спецоперації та обороняти водні кордони України.

Як зазначають у Групі, мовиться про 10 високошвидкісних катерів типу RIB на 9-11 метрів, 12 трейлерів для їхнього оперативного перевезення та 800 самонадувних рятувальних жилетів.

Загальна вартість партії техніки – 53 мільйонів гривень

Катери типу RIB – це човни з надувними бортами й жорстким дном. Їх особливо цінують в арміях різних країн за легкість, практичність і швидкість у використанні, а також за відмінні морехідні якості. Завдяки своїй конструкції такі човни не потребують спеціального обладнання для швартування. А це, своєю чергою, суттєво полегшує їхню експлуатацію в надзвичайних обставинах.

Ці човни дуже легкі, а завдяки потужності двигуна – дуже швидкі. Група може вийти на берег, а потім за одну секунду – на воду, й виконати бойові завдання. Окрема подяка Метінвесту за спеціальні трейлери для цих катерів,

– зауважив боєць ЗСУ з позивним "Студент".

Спеціалізовані трейлери дають змогу проводити операції блискавично швидко, пояснюють бійці. За їхніми словами, завдяки їм човни можуть виходити на воду прямо з узбережжя. Відтак, для цього не потрібні додаткові засоби розвантаження, зокрема крани.

"Ми розглядали декілька варіантів, шукали човни у всьому світі. Це зайняло близько чотирьох місяців. Зрештою зупинилися на одному європейському виробнику, який зміг забезпечити й відповідну якість, і доставлення. Ці човни вміщають 10-12 людей, їх використовуватимуть сили оборони для десантних операцій у Чорному морі", – поділився керівник проєктного офісу Групи Метінвест Олександр Водовіз.



Швидкісні катери вже доставили бійцям ЗСУ / Фото Метінвест

До того ж Метінвест забезпечив морпіхів спеціальними жилетами. Їхня перевага у тому, що вони автоматично надуваються при контакті з водою і необхідні для збереження здоров'я та життя військових, адже мають також спеціальний утеплений каптур, що особливо важливо в холодну пору року.

Як зазначають у Метінвесті, від початку повномасштабного вторгнення Група спрямувала на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. Зокрема понад 2 мільярди пішли на допомогу бійцям у межах "Сталевого Фронту". За цей час компанія виготовила та передала бійцям броньовані щити для 200 фронтових машин, понад 300 сталевих бліндажів, а також закупила для військових більше ніж 500 автомобілів, понад 1500 дронів, майже 2 000 тепловізорів і 875 одиниць комунікаційного обладнання.