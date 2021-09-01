"Метінвест" інвестує понад 1 мільярд доларів у масштабний проєкт будівництва нового цеху на ММКІ

Група "Метінвест" запускає масштабний проєкт будівництва нового цеху з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого і пофарбованого рулону на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Інвестиції у цей проєкт перевищать 1 мільярд доларів.

Згідно з планами компанії, в 2025 році, після завершення першого етапу проєкту, комбінат буде випускати близько 1,2 млн тонн на рік висококонкурентного холоднокатаного й оцинкованого прокату, а також прокату з полімерним покриттям.

Зазначається, що проєкт також передбачає й екологічну складову, адже існуюча технологія буде замінена на соляно-кислотну з установкою регенерації кислоти. Це дозволить повертати її назад у виробництво.

У новому цеху буде встановлено високоефективне газоочисне обладнання, яке відповідає останнім екологічним стандартам України та Європи. Воно дозволить зменшити викиди шкідливих речовин. Вони будуть у 1,5-3 рази нижче гранично допустимих норм в Україні, а споживання палива знизиться на 20%.

Для компаній й надалі екологічний напрямок залишається пріоритетним. У 2020 році капітальні витрати на екологічні проєкти не скоротилися і склали рекордні 205 млн доларів. Компанія й надалі планує інвестувати в екологічні проєкти та збільшувати витрати в цьому напрямку.

Також нагадаємо, що "Метінвест" інвестує в сферу освіти. Цьогоріч в Маріуполі почалося будівництво першого недержавного гірничо-металургійного університету "Метінвест політехніка", який прийме перших студентів уже наступного вересня. Вартість проєкту склали 30 млн євро.