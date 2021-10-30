"Метінвест" передав українським лікарням понад 600 тонн кисню

Група "Метінвест" та Фонд Ріната Ахметова допомогають українським медикам у боротьбі з пандемією. Завдяки цьому лікарні України отримують обладнання та медикаменти. Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн до лікарень Києва та ще 8 областей України для лікування хворих на коронавірус.

Про це заявив директор департаменту регіонального розвитку Групи Олександр Вишняков в ефірі шоу "Свобода слова" Савіка Шустера.

"Метінвест" – це найбільший металургійний холдинг. Як соціально відповідальний бізнес ми завжди пріоритетно спрямовуємо інвестиції саме в медицину, тому що ці інвестиції рятують життя. Це найцінніше і це філософія Ріната Ахметова,

– повідомив директор департаменту регіонального розвитку Групи Метінвест Олександр Вишняков.

Кисень для лікування хворих на коронавірус "Метінвест" постачає з 2020 року. Вишняков додав, що лікарні Маріуполя, Запоріжжя, Покровська, Авдіївки сьогодні отримали нові станції, які вже працюють, і туди "Метінвест" безкоштовно постачає кисень.

"У жовтні, під час дефіциту кисню на ринку та зростання захворюваності, ми почали отримувати звернення від лікарів, від виконавчої влади – усі просили допомогти киснем. Тому ми зібрали оперативний штаб, створили план дій та відреагували на всі запити, які були", – сказав директор департаменту.

Наразі "Метінвест" відвантажує лікарням у середньому приблизно 80 тонн кисню на добу. Одна тонна кисню допомагає вижити приблизно 100 пацієнтам. Таким чином, завдяки кисню, виробленому групою "Метінвест", щодня підтримується життя 8000 українців.

Виробництво сталі та порятунок життів – це непорівнянні речі. Ми віддаємо все, щоб продовжувати рятувати життя українців,

– підсумував Вишняков.

У металургії кисень необхідний у тому, щоб виробляти сталь чи чавун. Кисень використовується як продукт горіння в технологічному ланцюжку. Кисень, який одержують у ході сепарації на металургійних підприємствах, за своїми параметрами відповідає медичному.

Кисень на комбінатах перевіряють лабораторії, атестовані Держлікслужбою. Згідно з цими пробами, його можна застосовувати для пацієнтів, хворих на COVID-19. На початку цього тижня в українських лікарнях почав закінчуватись кисень для хворих на коронавірус.

Проблеми виникли з двох причин:

хворі з новим штамом коронавірусу "Дельта" потребують кисню більше;

2 основні виробники кисню в Україні зупинилися на плановий ремонт. Ще один завод закрився через технічні несправності. Але металурги прийшли на допомогу у боротьбі з коронавірусом.

Загалом за 15 років свого існування "Метінвест" направив близько 350 мільйонів гривень у сферу охорони здоров'я. Зокрема, лікарні Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська отримали нові кисневі станції, які сьогодні стабільно працюють та рятують життя, а "Метінвест" безкоштовно передає їм кисень.