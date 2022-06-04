Метінвест передає понад 100 тисяч бронежилетів для оборонців України

Метінвест передає бронежилети для військових. Частина захисного спорядження виготовляється із сертифікованої спецсталі власного виробництва. Підприємства опанували випуск сталі й щотижня виготовляють 20 тонн бронесталі, з якої виробляють близько 2 тисяч бронежилетів.

Метінвест вже передав 500 комплектів бронежилетів і касок Національній гвардії України. Ще одну тисячу комплектів амуніції спецпризначення вартістю 2,5 мільйона доларів, що складаються з легких бронежилетів із керамічними плитами, касок і тепловізорів, передано Головному управлінню розвідки Міністерства оборони.

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Українські сухопутні війська отримали від Метінвесту понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 мільйонів гривень.

Серед тих, для кого закуповуються й виготовляються засоби спеціального захисту, – також працівники компанії, котрі боронять Україну на бойових позиціях. Бронежилети і каски вже отримали понад 2 тисячі мобілізованих співробітників підприємств із Кривого Рогу, Кам’янського, Запоріжжя, Покровська й Авдіївки.

Поза тим, компанія підтримує комунальників, які працюють на своєму фронті. Зокрема, 200 бронежилетів отримала Покровська громада. Ще 80 касок і бронежилетів передано рятувальникам ДСНС і співробітникам критичної інфраструктури Авдіївки.

Крім того, для допомоги захисникам підприємства Групи разом із партнерами виготовили зі сталі Метінвесту близько 60 тисяч протитанкових їжаків і 20 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Додатково, за запитом Збройних сил України й тероборони, Метінвест надає автотранспорт і пальне.

До того ж компанія передала 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів і близько 3 тисяч тонн піску й щебеню, а також 2,4 тисячі залізобетонних блоків і плит для облаштування блокпостів і захисту об'єктів соціальної інфраструктури.

Для надання першої медичної допомоги пораненим бійцям Метінвест передав армії 25 тисяч кровоспинних турнікетів і аптечок.