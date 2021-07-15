Метінвест переходить на євросистему звітності парникових газів, – Риженков
15 липня 2021 , 15:30Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Метінвест як міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній розробить дорожню карту зі скорочення викидів в Україні.
Таку думку висловив генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков на міжнародному форумі в Києві "Декарбонізація сталевої індустрії: виклики для України".
Напрямки, в яких ми працюємо – це, в першу чергу, декарбонізація. У нас в активній розробці Дорожня карта, яка дозволить скоротити викиди,
– повідомив він.
За його словами, компанія прагне перейти на європейську систему моніторингу та звітності викидів, якої в Україні ще немає. Зокрема, компанія впровадить передові технології з виробництва екологічно нейтральної сталі.