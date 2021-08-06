Метінвест підтримав український уряд і допоміг направити до Греції спецлітак для гасіння пожеж

Український уряд за підтримки міжнародної гірничо-металургійної групи компаній Метінвест Ріната Ахметова направив до Греції спеціальний літак для гасіння лісових пожеж, які нещодавно охопили країну.

У п'ятницю, 6 серпня, борт з пожежниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій вилетів з київського аеропорту "Жуляни".

Греція звернулася до українського уряду з проханням надати допомогу загоном рятувальників у гасінні пожеж, які зараз вирують в Греції,

– сказав глава ДСНС Микола Чечоткін.

Також він додав, що менш ніж за добу з 10 областей країни загін у складі 100 осіб був оперативно зібраний.

Вчора була розпочата підготовка і сьогодні, за рішенням уряду, загін служби України з надзвичайних ситуацій у складі 100 осіб відправляється до Греції, щоб одразу приступити до виконання своїх завдань. Особовий склад всім необхідним забезпечений,

– зазначив він.

Микола Чечоткін запевнив, що на цей час точно сказати, як довго триватиме операція, неможливо, й при необхідності Україна готова відправити до Греції більше рятувальників.

Завдяки українській промисловій компанії Метінвест, яка оперативно включилася у процес й оплатила рейс в обидві сторони – переліт став можливим.

Вже не вперше компанія проявляє ініціативу у подібних суспільно важливих питаннях. Торік Метінвест профінансував виліт літака з Китаю з гуманітарним вантажем для допомоги Україні в протистоянні поширенню COVID-19.

Як повідомлялось раніше, у Греції продовжують вирувати лісові пожежі, які загрожують історичній і культурній спадщині країни.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну відправити 100 українських рятувальників на допомогу у подоланні лісових пожеж в Греції.