"Метінвест" продовжує активно будувати технічний університет "Метінвест Політехніка"

Всі роботи з будівництва першого недержавного технічного університету "Метінвест Політехніка" в Маріуполі йдуть відповідно до графіка. Адже вже цього року він має прийняти перших студентів.

Пресслужба групи компаній "Метінвест" повідомила, що зараз завершуються роботи з облаштування нульового рівня навчального корпусу університету – зведена частина будівлі, яка знаходиться нижче підлоги першого поверху, змонтовані перші сталеві конструкції.

"Зараз проводиться монтаж залізобетонних конструкцій. Незабаром встановлять плиту підлоги першого поверху. Все, що вище неї – буде зі сталевих конструкцій, крім перекриттів – вони залізобетонні. Потім проведуть монтаж скляного фасаду", – розповів директор компанії "DС Evolution" Андрій Рижиков.

В головному 12-поверховому корпусі університету "Метінвест Політехніка" розмістять навчальні класи, бібліотеку і надсучасні лабораторії, а на даху облаштують терасу.

Разом із основними роботами ведеться будівництво гуртожитку для майбутніх студентів – залитий фундамент, бетонують головні колони з жорстким армуванням.

Наступним кроком буде установка плити перекриття цокольного поверху. Вище позначки "нуль" всі конструкції каркаса – металеві з монолітними плитами перекриттів. У підвальній частині гуртожитку для студентів облаштують спортзал, душову, пральню та медичний блок.

Поруч буде знаходитись спорткомплекс, вже зараз для нього ведеться закладка фундаменту, відкриють футбольне, волейбольне та баскетбольне поля. Територію студентського містечка озеленять деревами та чагарниками.

"Метінвест" планує завершити роботи з будівництва всіх трьох комплексів кампусу університету "Метінвест Політехніка" одночасно і згідно з графіком. Всього на будівельному майданчику університетського містечка "Метінвест Політехніки" задіяно понад 150 осіб.