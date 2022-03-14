Метінвест продовжує виробляти кисень для лікарень та допомагає постраждалим від війни

З 27 лютого по 6 березня підприємства Групи Метінвест безплатно передали 73 тонни кисню до медичних закладів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей.

Зараз в режим гарячої консервації переведено ММКІ, Азовсталь і Запоріжсталь. Тож усі потреби лікарень у кисні задовольнятиме виробництво Каметсталі.

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Це вкрай необхідна допомога для лікування хворих на COVID-19.

Допомога під час війни Росії проти України

Метінвест також долучається до допомоги жителям міст та українським воїнам.

Зокрема, автотранспортні цехи криворізьких підприємств Метінвесту Ріната Ахметова та Вадима Новинського передали на потреби територіальної оборони понад 20 автомобілів. Для потреб захисників Кривого Рогу надали самоскиди, бортовий і вантажно-пасажирський транспорт. Він знадобиться на перевезеннях, передислокаціях та укріпленні позицій. Також гірники передали приблизно 7000 літрів пального для заправки автівок.

Окрім цього, Фонд Ріната Ахметова відправив у Запоріжжя гуманітарний рейс. Він складався із продуктів харчування, з яких згодом сформували продуктові набори для постраждалих від агресії Росії.

На першому етапі волонтери Метінвесту в спеціальному хабі сформували 12 800 тижневих наборів першої потреби для українців. Згодом допомогу направили насамперед у міста присутності підприємств групи SCM, де вона зараз найбільш необхідна. Постачання гуманітарної допомоги організовано з Польщі, Румунії, Нідерландів, Німеччини, Італії та країн Прибалтики.