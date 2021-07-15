Метінвест розпочинає співпрацю з австрійським центром К1-МЕТ для зменшення вуглецевого сліду

Міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній "Метінвест" уклала меморандум про співпрацю з K1-MET, провідним австрійським дослідницьким центром в металургії, для реалізації спільних проектів зі скорочення викидів парникових газів в сталеливарній промисловості згідно з Європейським зеленим курсом.

Меморандум був підписаний під час міжнародного форуму "Декарбонізація сталевої індустрії: виклик для України", що проходить в Києві.

В рамках довгострокової стратегії розвитку виробництва сталі без викидів "Метінвест" має намір підвищити стійкість своїх виробничих потужностей і зацікавлений у впровадженні нових технологій для зниження впливу на навколишнє середовище. Тим часом, К1-МЕТ володіє широкою експертизою і досвідом в реалізації науково-дослідних проектів у сфері енергоефективності, економіки замкнутого циклу, уловлювання, зберігання і використання вуглецю, кліматично нейтрального виробництва металів та інших суміжних областях у співпраці з провідними промисловими гравцями, дослідницькими організаціями та інститутами.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков вказав на усвідомлення групою гострої необхідності знижувати негативний вплив металургійного виробництва на навколишнє середовище.

"Метінвест" постійно вивчає різні технологічні рішення для скорочення викидів сьогодні і в майбутньому. Партнерство з K1-MET є важливою частиною комплексного підходу до декарбонізації сталеливарної промисловості в довгостроковій перспективі, і ми будемо продовжувати розвивати це та інші напрямки", – сказав топ-менеджер.

Зі свого боку генеральний директор K1-MET Томас Бюрглер зазначив, що Паризька угода 2015 року про обмеження зростання глобальної середньої температури до 1,5 °C до 2100 року, а також Європейський зелений курс 2019 року, мета якого – зробити Європу вуглецево-нейтральною до 2050 року, підкреслюють серйозні виклики для ресурсомісткої промисловості.

"Програма досліджень і розробок в металургійному центрі експертизи K1-MET орієнтована на кліматичні завдання, цілі сталого розвитку і потреби наших промислових партнерів", – пояснив гендиректор.

Проекти об'єднують вуглецево-нейтральні технології, економіку замкнутого циклу та цифровізацію для сталого виробництва сталі. Стратегічні дослідження дозволяють нам більш глибоко розуміти технологічні процеси. А співпраця промислових і наукових партнерів допомагає K1-MET застосовувати результати досліджень на виробництві. Партнерство з "Метінвестом", засноване на підписаному меморандумі, задає цьому курс.

K1-MET – (Австрія) – один з провідних світових дослідницьких центрів в області чорної і кольорової металургії. Майже 20 років центр співпрацює з відомими австрійськими та міжнародними металургійними компаніями у сфері енергоефективності, економіки замкнутого циклу та вуглецево-нейтрального виробництва металів. K1-MET і його партнери працюють над технологічними рішеннями, що сприяють трансформації європейської металургійної промисловості.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля і виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції зі сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США, має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків.

У 2020 році виручка групи склала $10,5 млрд, а рентабельність за показником EBITDA – 21%.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%), що спільно керують компанією.