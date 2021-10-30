"Метінвест" щодоби постачає українським лікарням 80 тонн кисню

Агресивний штам коронавірусу Дельта швидше вражає легені та викликає серйозні ускладнення у інфікованих. Високий рівень госпіталізації серед хворих та гостра потреба у кисневій терапії – риси четвертої хвилі пандемії в Україні. Лікарі наголошують: у таких умовах вкрай важливо забезпечувати стабільне постачання медичного кисню до лікарень.

Свій значний внесок у порятунок життів роблять металурги: підприємства групи "Метінвест" щодобово відвантажують до 80 тонн медичного кисню. Про це у прямому ефірі одного з українських телеканалів заявив генеральний директор комбінату "Запоріжсталь" групи "Метінвест" Олександр Мироненко.

"Ми не можемо стояти осторонь загальної ситуації, яка зараз склалася в країні, тому відразу ж і "Фонд Ріната Ахметова", і підприємства групи "Метінвест", до якої входить комбінат "Запоріжсталь", відгукнулися на заклик про допомогу медиків та почали передавати кисень. Наразі ми щодня відвантажуємо до 80 тонн кисню, і цей темп плануємо витримувати стільки, скільки потрібно для повного забезпечення лікарень", – підкреслив Олександр Мироненко.

За його словами, чистота кисню виробництва "Запоріжсталі" становить 99,7%, що дозволяє використовувати його як медичний лікарський засіб. Висока якість кисню "Запоріжсталі" підтверджена реєстраційним свідоцтвом Міністерства охорони здоров'я України на виробництво рідкого кисню для використання його як медичного лікарського засобу, виданого підприємству на початку квітня поточного року.

"Медичний кисень високої якості металурги "Метінвесту" безкоштовно відправляють до лікарень Запорізької, Дніпропетровської, Київської, Харківської, Херсонської, Чернігівської, Донецької, Житомирської, Хмельницької областей. Усі лікарні, які звертаються з проханням про кисень – отримують його повною мірою, для нас це вкрай важливо", – наголосив топ-менеджер підприємства.

Наразі група "Метінвест" спільно з Міністерством охорони здоров'я розробляють плани постачання кисню на найближчі два місяці.