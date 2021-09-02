Надзвичайно важливо в час кризи інвестувати в свою країну та розвивати економіку, – Давидюк

Значні гроші "Метінвест" вкладає у модернізацію та будівництво нових потужностей. Таких, як новий цех з виробництва холоднокатаного прокату, оцинкованого і пофарбованого рулону з інвестиціями у понад 800 мільйонів доларів.

Мовиться й про зведення установок з розподілення повітря за 80 мільйонів доларів на комбінаті імені Ілліча. Суттєво скоротити витрати на видобуток залізної руди дозволять капіталовкладення у зведення нових потужностей на Інгулецькому та Північному ГОКах, зазначено у фінансовому звіті, на суму у понад 250 мільйонів доларів.

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Політолог Микола Давидюк зазначив, що надзвичайно важливо в час кризи інвестувати у свою країну. І добре, коли компанії не виводять гроші саме закордон, не виводять їх в офшори, а як раз таки інвестують у свою державу, розвиваючи економіку, розвиваючи інфраструктуру, створюють робочі місця. Це сім'ї, які потім отримують зарплати.

"Важливо, щоб такі компанії як раз таки реінвестували прибутки у свою державу і зрозуміли, що під кінець року ці сотні мільйонів доларів, інвестовані в нашу економіку – вони дадуть свій економічний приріст. І я думаю, він точно буде ніж очікування багатьох експертів", – сказав Давидюк.

Разом із модернізацією та запуском сучасних потужностей, як то новий блок на шахті Покровської вугільної компанії, "Метінвест" значні гроші інвестує також в екологічні проєкти. Як зазначили в компанії, збереження довкілля є одним із пріоритетних завдань. Тому компанія вкладає сотні мільйонів доларів у модернізацію газоочисних споруд та реалізацію екологічних проєктів – завдяки впровадженню інноваційних рішень, як зазначають в "Метінвесті".

"Метінвест" інвестує в екологічні проєкти: відео