Важливо, що бізнес залишає гроші в Україні та поліпшує економіку, – Охотін

Український бізнес у 2021 році покращив оцінки економічного стану своїх підприємств та перспектив діяльності. Так, за даними Національного банку, індекс очікувань ділової активності показав найвище значення з жовтня 2019 року.

Як зазначили в НБУ, зростанню сприяє високий споживчий попит, зовнішня кон'юнктура, а також пожвавлення інвестиційної діяльності. Одним з найбільших платників податків в Україні є група "Метінвест".

До теми Група "Метінвест" сплатила до бюджету 500 мільйонів доларів податку, ще 620 вклала в інвестиції

Лише за перше півріччя компанія перерахувала до бюджету пів мільярда доларів податку на прибуток та інвестувала у розвиток понад 600 мільйонів. Крім того, як зазначено у фінансовому звіті, "Метінвест" на третину більше, ніж у 2020 році, наростив обсяг капітальних інвестицій та майже наполовину – капіталовкладення у проєкти підтримки.

Основною галуззю, яка зараз дає прибуток – є продаж сталі і чугуну. Прибутки в цій галузі, коли вони ідуть в країну, вони тягнуть й інші сфери за собою. Яскравим прикладом, напевно, можна назвати "Метінвест",

– сказав політолог Павло Охотін.

Він додав, що коли компанія пришла в прибуток, вона одразу почала виплачувати свої борги. Гроші не виводить, а навпаки, виплачують борги та активно інвестують в покращення свого виробництва.

Група "Метінвест" є одним з найбільших платників податків в Україні: відео