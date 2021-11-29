Metinvest Trametal запускає проєкт, який збільшить потужності з виробництва листового прокату

Італійський перекатний завод Групи Метінвест Metinvest Trametal запускає нову лінію плазмового різання металу. Ця технологія ще відома як кромкообрізні ножиці.

Група Метінвест придбала Trametal у 2008 році. Продукція заводу використовується у суднобудуванні, трубній промисловості та інших галузях виробництва. Сам проєкт фінансується за кредитною лінією від банку Італії Cassa Depositi e Prestiti S.p.A в межах ініціативи Garanzia Italia.

Встановлення лінії плазмового різання Master Plasma Bevel LineaTech Nova 55 з інвестиціями у розмірі 10 млн євро – ключовий проєкт програми капітальних інвестицій Metinvest Trametal.

Ця лінія дає змогу збільшити потужності з виробництва листового прокату з обрізною крайкою майже вчетверо. Введення її в експлуатацію відбулося 26 листопада на заводі в Сан-Джорджо-ді-Ногаро на північному сході Італії.

"Запуск кромкообрізної лінії на Metinvest Trametal – важлива подія і для Групи, і для споживачів. Збільшення потужності з обрізання крайки листового прокату дасть змогу задовольняти щораз більші потреби наших клієнтів в Італії, серед яких суднобудівна компанія Fincantieri, а також у Європі та за її межами. Проєкт підтверджує готовність Групи інвестувати у високомаржинальні технології для задоволення нових запитів наших клієнтів, забезпечуючи можливості для сталого економічного зростання та створення робочих місць у регіоні", – розповів Дмитро Ніколаєнко, Директор із продажу Групи Метінвест.

У 2020 році Metinvest Trametal постачав прокат для будівництва мосту Святого Георгія, який з’єднав дві частини Генуї після трагічного обвалення мосту Моранді. У 2021 році газета Financial Times внесла Metinvest Trametal до списку 300 кліматичних лідерів Європи, які досягли найбільшого зниження викидів парникових газів у 2014-2019 роках. На підприємстві працює 300 співробітників.

"Нам дуже приємно завершити цей проєкт попри усі труднощі. Нова кромкообрізна лінія дає змогу посилити наші виробничі потужності, не збільшуючи навантаження на довкілля. Проєкт забезпечує створення нових робочих місць у регіоні та зміцнює позиції Metinvest Trametal як провідного постачальника сталевих рішень для наших клієнтів", – поділився Марко Каррара, керівник проєкту, директор Metinvest Trametal.