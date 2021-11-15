"Метінвест" відремонтував понад 50 тисяч кілометрів доріг України, – EBA

Український бізнес інвестує у проєкти сталого розвитку та ділиться практичними кейсами в екологічній та соціальній сферах.

Експертне дослідження Європейської бізнес асоціації показало, що 96% опитаних компаній враховують цілі сталого розвитку в своїх стратегіях. При цьому загальні витрати компаній на сталий розвиток торік перевищили 22 млрд грн. Це на 28% більше у порівнянні з 2019 роком.

"Наприклад, компанії-члени комітету інвестували 22 млрд грн у 2020 році у природоохоронні засоби. Половина з них – це були капітальні інвестиції, що дозволять зменшити викиди та вплив на навколишнє середовище", – розповів голова комітету промислової екології та сталого розвитку ЕВА Станіслав Зінченко.

Топменеджери провідних бюджетоутворюючих підприємств України презентували свої проєкти в екологічній та соціальній сферах. Практичними кейсами також поділився один із лідерів сталого розвитку в Україні – Група Метінвест.

Зінченко додав, що "Метінвест" багато вкладає в місцеві інфраструктури, будує та ремонтує дороги.

"Наскільки я пам'ятаю, більше 50 тис. км доріг за кілька років були відремонтовані Групою Метінвест, було багато інвестицій у заклади освіти, в обладнання. Вони зараз практично рятують країну з киснем", – зауважив він.