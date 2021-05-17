Метінвест виплатив 165 мільярдів гривень податків за 15 років

Група Метінвест оприлюднила основні показники за 15 років роботи. Компанія допомагає генерувати 8% ВВП країни.

Таку інформацію компанія розмістила на спеціальному сайті, присвяченому 15-річчю її роботи.

Зокрема, за 15 років компанія виплатила 165 мільярдів податків.

Також на сайті вказується, що компанія допомагає генерувати 8% ВВП країни.

Як повідомлялося раніше, Метінвест – один з найбільших платників податків в Україні. У 2020 році компанія збільшила виплату податків на 5% – до 22,1 млрд грн порівняно з 2019 роком.

При цьому в першому півріччі 2021 року Метінвест заплатить податок на прибуток у розмірі 10,2 млрд гривень, що більш ніж 7 разів вище ніж у минулому році. Таким чином, за підсумками півріччя виплати податку на прибуток зросли у 7,4 рази.

Це безпрецедентне збільшення податкових виплат під час пандемії коронавірусу дозволить підтримати міста, в яких працюють підприємства Метінвесту, своєчасно і в повному обсязі виплачувати заробітні плати працівникам комунальної сфери та медикам,

– повідомили в компанії.

На початку пандемії COVID-19 Метінвест відмовився від податкових канікул, наданих бізнесу, щоб підтримати його під час пандемії.

Сума податків, виплачених підприємствами групи до місцевих бюджетів у пільговий період, перевищила 50 млн грн (податок на землю та податок на нерухомість). Це також дозволило містам забезпечувати лікарні всім необхідним, виплачувати зарплату працівникам комунальних підприємств і проводити протиепідемічні заходи.

Крім того, криворізькі підприємства Метінвесту – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – в липні-вересні 2020 року перерахували до місцевих бюджетів прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 млн грн, з яких Кривий Ріг отримав 78 млн грн.