"Метінвест" заявляє про тиск силовиків на бізнес

На гірничо-збагачувальних підприємствах Групи Метінвест у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять раптові слідчі дії, що стосуються нібито існуючих податкових порушень, наявність яких не встановлено і не підтверджено.

Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес-групи з боку силових структур – дії правоохоронних органів (представників СБУ, БЕБ і прокуратури) супроводжуються численними порушеннями, обшуки проводяться неправомірно, без будь-яких правових підстав вилучається комп'ютерна техніка, чиниться тиск на співробітників підприємства, частково паралізована господарська діяльність.

У своїх діях правоохоронні органи фактично привласнили собі функцію податкової служби, намагаючись в обхід податкового законодавства встановити додаткові податкові зобов'язання для бізнесу.

Група Метінвест є сумлінним українським платником податків і ключовим для бюджетів усіх рівнів. У 2021 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 53 млрд грн податків і зборів, що у 2,4 раза більше, ніж торік. Компанія веде свою господарську діяльність на основі законності та правопорядку, а у своїх відносинах із органами державної влади керується принципами відкритості, доброчесності та ділової практики.

"Метінвест" офіційно заявляє, що всі підприємства Групи відкрито і прозоро взаємодіють з будь-якими контролюючими органами, в тому числі для спростування неправдивої інформації про невиконання податкових зобов'язань. Усі документи, які запитуються правоохоронними органами, надавалися добровільно і продовжують надаватися в максимально стислі терміни.

Група Метінвест оперативно і повною мірою відповідає на всі запити, надає документи та інформацію, що є прямим свідченням прозорого ведення бізнесу. "Метінвест" підтримує публічну позицію і закликає правоохоронні органи утриматися від незаконних дій та припинити тиск на підприємства групи через нібито "неправильно розраховані податкові відрахування", що шкодить бізнес-партнерству компанії і України в цілому.

Нагадаємо, на початку січня Офіс генерального Прокурора заарештував банківські рахунки найбільшого українського металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР).

У компанії висловили обурення цим рішенням і зазначили, що судова справа за позовом ДПА стосується "підходу до розрахунку ренти", і окружний адміністративний суд 4 листопада прийняв сторону "АрселорМіттал", яка готується до апеляції.

У грудні 2021 року податкова донарахувала одній з великих мереж лабораторій в Україні "Сінево" податки на 1,1 млрд грн. Таке рішення в ДФС прийняли після планової перевірки, під час якої, за словами податкової, компанія не надала необхідних документів. "Сінево" оскаржила рішення податкової в суді.

Раніше на "Нову Пошту" був накладений штраф в результаті перевірок двох відділень у Харківській області, які нібито не надали документи і пояснення, необхідні для повного й всебічного розгляду скарг громадян на них. Але після скандалу Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати це стягнення.