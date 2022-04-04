У метро Харкова відсвяткували перше весілля
4 квітня 2022 , 08:16Читать новость на русском
Джерело:Харківська міська рада
Українці навіть в часи війни вміють знаходити радощі та продовжують жити в таких умовах. У Харкові змогли навіть відсвяткувати весілля.
Через обстріли росіян багато людей живуть чи ховаються у метро. Тепер там зіграли й весілля.
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Щастя молодим! Мирного неба! І багато-багато дітей,
– мовиться у повідомленні міськради.
Привітати молодят прийшов і мер міста Ігор Терехов.
Весілля в харківському метро: дивіться відео