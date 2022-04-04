У метро Харкова відсвяткували перше весілля

Українці навіть в часи війни вміють знаходити радощі та продовжують жити в таких умовах. У Харкові змогли навіть відсвяткувати весілля.

Через обстріли росіян багато людей живуть чи ховаються у метро. Тепер там зіграли й весілля.

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Щастя молодим! Мирного неба! І багато-багато дітей,

– мовиться у повідомленні міськради.

Привітати молодят прийшов і мер міста Ігор Терехов.

Весілля в харківському метро: дивіться відео